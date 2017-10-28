Каталонию временно возглавит вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамария

Премьер-министр Испании Мариано Рахой возложил на своего заместителя Сорайю Саенс де Сантамария обязанности и полномочия временного главы правительства Каталонии в свете отставки его председателя Карлеса Пучдемона. Как сообщают информационные агентства страны, соответствующая информация содержится в королевском декрете о назначении органов, ответственных за применение 155-й статьи Конституции в Каталонии.

Текст, опубликованный в Официальном государственном бюллетене (BOE) в эту субботу, определяет, что прописанные в уставе региона функции его главы возьмет на себя председатель правительства Испании, однако другая статья декрета уточняет, что соответствующие полномочия Рахой передает своему заместителю в соответствии с Законом о правительстве. Данная правовая норма позволяет премьер-министру делегировать собственные полномочия вице-премьеру и министрам.