Каталония провозгласила себя независимой республикой

Парламент Каталонии в пятницу провел тайное голосование, по результатам которого была выпущена резолюция. «Каталония становится независимым государством - республикой», - говорится в ней.

Перед началом голосования зал заседаний покинули представители Народной партии в Каталонии во главе с Хавьером Гарсией Альболем, которые отказались принимать участие в «нелегитимном» голосовании. Оставшиеся члены регионального парламента проголосовали тайно. 72 парламентария высказались за отделение от Испании, 10 - против. В результате Каталония была провозглашена «независимым, суверенным, правовым, демократическим и социальным государством». Резолюция в общей сложности состоит из 17 пунктов, среди которым есть такие, как «содействие получению двойного гражданства с Испанией», «продвижение перед другими странами признания Каталонской Республики», «подготовка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией».

В Мадриде на провозглашение Каталонией независимости отреагировали мгновенно, фактически инициировав применение 155-й статьи конституцией, которая распускает каталонский парламент, позволяет прямое управление регионом из Мадрида и организацию новых выборов в течение ближайших шести месяцев. За такие меры проголосовали 214 испанских депутатов, а против - только 47. По данным информационного агентства Europa Press, уже в понедельник генпрокуратура Испании собирается подать в суд против властей Каталонии по обвинению в бунте.

В Европе и США уже выразили поддержку Мадриду. Так, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что прошедшее в Каталонии голосование ничего не изменит и ЕС не будет вести переговоры с Каталонией как с независимым государством. А в Госдепартаменте США подчеркнули, что Каталония - это неотъемлемая часть Испании, и поэтому озвученные Мадридом меры вполне оправданы.

Интересна позиция мэра Барселоны Ады Колау, которая одновременная выступила и против провозглашения независимости Каталонии, и против применения статьи 155 конституции.