Каталония предложила Испании пакет инициатив о демократическом соглашении

Глава женералитета Каталонии Ким Торра передал премьер-министру Испании Педро Санчесу пакет предложений о "демократическом соглашении", состоящий из 21 пункта, сообщило каталонское правительство.
Как сообщает РИА Новости, встреча Торры с Санчесом состоялась еще 20 декабря, однако ее детали глава автономного сообщества сообщил только во вторник после традиционного возложения цветов на могилу первого главы женералитета Каталонии - Франсеска Масии, 85 лет со дня смерти которого отмечалось во вторник.
В свое речи Торра отметил, что в число выдвинутых им инициатив входит "реализация права (Каталонии) на самоопределение, включая создание международной комиссии, которая выступит посредником между правительствами Каталонии и Испании".
Глава региона предупредил, что в случае отсутствия ответа каталонские власти не поддержат проект государственного бюджета Испании.Темы: Политика