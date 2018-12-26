Каталония предложила Испании пакет инициатив о демократическом соглашении

Как сообщает РИА Новости, встреча Торры с Санчесом состоялась еще 20 декабря, однако ее детали глава автономного сообщества сообщил только во вторник после традиционного возложения цветов на могилу первого главы женералитета Каталонии - Франсеска Масии, 85 лет со дня смерти которого отмечалось во вторник.

В свое речи Торра отметил, что в число выдвинутых им инициатив входит "реализация права (Каталонии) на самоопределение, включая создание международной комиссии, которая выступит посредником между правительствами Каталонии и Испании".

Глава региона предупредил, что в случае отсутствия ответа каталонские власти не поддержат проект государственного бюджета Испании.