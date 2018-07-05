Каталония получает больше всего государственной поддержки

Спустя шесть лет после введения механизмов государственной поддержки для испанских автономных областей, несмотря на улучшения в сфере финансов и смену правительства, программа продолжает действовать, а Каталония остаётся главным получателем бюджетных средств.

Министерство финансов Испании сообщило, что этим летом в регион будет направлено 1,59 млрд евро, что составляет 27% от общей суммы средств, выделяемых для автономных областей (5,86 млрд).

Второе место по объёму бюджетной поддержки занимает Валенсийское сообщество, которому достанется 1,316 млрд, а за ним следует Андалусия – 977 млн евро. Мадридское сообщество, в свою очередь, в списке претендентов на получение господдержки не значится.

Таким образом, Каталония за первые три квартала 2018 года получит в сумме 7,48 млрд евро или 32% выделенного бюджета, который составляет 23,4 млрд евро. При этом подобная тенденция наблюдается на протяжении всего периода действия программы: на Каталонию ежегодно приходится около трети средств. С 2012 года в регион в совокупности было направлено порядка 80 млрд евро.