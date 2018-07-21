Каталония надеется на поддержку Шотландии в вопросах независимости

Председатель правительства Каталонии Ким Торра находится с визитом в Шотландии, где он впервые встретился с первым министром страны Николой Стерджен.

Событие стало историческим, поскольку, несмотря на поддержку идеи национального самоопределения, и схожесть ситуации в двух регионах, Шотландия всегда с осторожностью подходила к вопросу независимости Каталонии, особенно во время октябрьского кризиса.

В ходе визита Торра также встретился с Кларой Понсати, бывшей каталонской советницей, которую Испания требует выдать за активное участие в событиях 2017 года. После встречи с политиком, Торра заявил, что Понсати играет важную роль в налаживании связей между Шотландией и Каталоний, отметив что обе нации стремятся к одной и той же цели – независимости. По словам Торры, каталонцы могли бы поучиться у шотландцев разрешению критической политической ситуации.