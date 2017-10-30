Карлесу Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура собирается представить два иска против правительства Каталонии и президиума каталонского парламента с обвинениями в бунте. Иск против Карлеса Пучдемона и других членов правительства будет подан в Национальный суд, поскольку они уже лишены неприкосновенности, а иск против членов президиума – в Верховный суд, ввиду того, что они пока сохраняют привилегированный статус.

В Генпрокуратуре работали над подготовкой документов на протяжении нескольких недель. Как сообщает 20 minutos, за осуществление переворота испанским законодательством предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 30 лет. Первоначально предполагалось, что иск будет подан только против Пучдемона, однако, после того, как каталонский парламент одобрил декларацию о независимости, в число обвиняемых попали и другие члены правительства и парламента, поскольку они допустили вынесение на рассмотрение парламента вопроса о провозглашении каталонской республики. Среди них председатель парламента Каталонии Карме Форкадель, её заместитель Луис Гуино, первый секретарь Анна Симо, третий секретарь Жоан Хосеп Нуэт и четвёртый секретарь Рамона Барруфет.