Карлес Пучдемон задержится в Брюсселе

В беседе с агентством Efe евродепутат заверил, что если Пучдемон будет вызван в испанский суд, он сможет дать показания из Бельгии. Террикабрас обосновал это тем, что ЕС представляет собой единую структуру, и местонахождение лица, которое должно предстать перед судом, в пределах Евросоюза не имеет значения.

Террикабрас, один из трёх представителей Европарламента, сопровождавших Пучдемона на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что ему известно лишь о том, что бывший глава Каталонии намерен пробыть в бельгийской столице дольше, чем пару дней. В то же время он подтвердил, что Пучдемон не просил убежища в Бельгии.

Член Европарламента не сообщил, где Пучдемон находится в настоящее время, после того как во вторник он покинул свой отель. По словам Террикабраса, этот шаг был предпринят из соображений безопасности.