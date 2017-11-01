Карлес Пучдемон может быть арестован в случае неявки в суд

Национальный суд может отдать распоряжение о задержании бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, если он откажется предстать перед судом. Соответствующий иск о бунте был подан против Пучдемона и других членов каталонского правительства Генеральной прокуратурой.

В то же время, как сообщает агентство Europa Press, в случае неявки Пучдемона, у суда также есть право направить ему повторную повестку.

Экс-президент каталонского правительства во вторник, находясь в Брюсселе, заявил журналистам, что вернётся в Испанию, как только ему гарантируют справедливый и независимый суд с соблюдением принципа разделения властей. При этом Пучдемон заверил, что прибыл в столицу Бельгии не для того, чтобы просить политического убежища или пытаться скрыться от правосудия.

Испанский суд пока не приступил к рассмотрению дела.