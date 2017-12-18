Избирком потребовал убрать с рождественской елки в Жироне желтые ленточки

Избирательная комиссия потребовали снять желтые ленточки с рождественской елки, украшающей интерьер здания Женералитата в Жироне. Как сообщают информационные агентства региона, эта мера была принята по запросу представителей партии Ciudadanos в мэрии города, которые сочли, что таким образом в государственном здании выражаются личные симпатии к определенному политическому движению: желтые бантики, которые повесили сами госслужащие, символизируют движение за освобождение политзаключенных.

Две недели назад мэрия Жироны была вынуждена снять плакат с призывами выпустить их на свободу, размещенный на фасаде здания. Соответствующее требование также было озвучено партией Ciudadanos при поддержке Народной партии. Впрочем, снятый транспарант был заменен другой растяжкой, на этот раз с надписью "Свобода самовыражения".

Новость о требовании снять ленточки поступила после того, как сотрудники городской администрации провели акцию протеста против применения 155 статьи Конституции о внедрении прямого управления и против заключения под стражу "политических узников". Госслужащие раскритиковали подобное решение и сфотографировались на память с украшенным деревом.