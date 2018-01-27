Испанского посла высылают из Венесуэлы

В официальном коммюнике венесуэльского МИД от 26 января сообщается, что такие меры в отношении главы испанского диппредставительства были приняты, в связи с «непрекращающейся агрессией» и «вмешательством» в дела Венесуэлы.

Поводом для выдворения посла стала, в первую очередь, лидирующая роль Мадрида в инициативе ЕС по наложению санкций на семерых высокопоставленных венесуэльских чиновников. Пакет санкций был утверждён несколько дней тому назад. Власти южноамериканской страны утверждают, что Испания в этом вопросе следует указаниям США.

Выдворение испанского посла означает серьёзное усиление напряжённости в двусторонних отношениях.

В испанском МИД заявили, что Совет министров Испании намерен принять «ответные меры». Пока неизвестно, потребует ли Испания выдворения венесуэльского посла Марио Исеа, которого в среду правительство Венесуэлы отозвало из Мадрида для консультаций.