Испанское правительство ответило на извинения ETA

Испанские политики прокомментировали заявление террористической группировки ETA, в котором она приняла на себя ответственность за вред, причинённый её деятельностью.

В правительстве Испании заявили, что извинения террористической группировки - «ни что иное как ещё одно свидетельство силы правового государства, которое победило ETA демократическими средствами».

Глава правительства Мариано Рахой, в свою очередь, отметил, что извинения запоздали, и группировке стоило очень давно «искренне попросить прощения».

Секретарь Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес высказался по поводу извинений ETA на своей странице в Twitter. Лидер социалистов назвал их «большим шагом к окончательному миру», после «длинного и тяжёлого пути.