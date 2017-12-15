Испанское правительство обещает закрыть все каталонские посольства до конца года

В правительстве Испании считают, что процесс закрытия дипломатических представительств Каталонии, работающих за рубежом, завершится к концу текущего года.

По информации агентства Europa Press, 34 работника этих дипмиссий были уволены в конце ноября. В ряде случаев датой увольнения станет 31 декабря, поскольку некоторые сотрудники занимается административными вопросами, такими как расторжение договоров на аренду и поставки.

На прошлой неделе государственный секретарь по территориальному управлению Роберто Бермудес де Кастро обнародовал суммы, которые были потрачены каталонским правительством на диппредставительства. Так, в случае с США расходы составили 1,1 миллион евро, на посольство в Швейцарии было потрачено 760 тысяч евро, в Италии – 738 тысяч в Португалии – 450 тысяч, во Франции – 895 тысяч, в Австрии – 700 тысяч, в Дании – 520 тысяч, в Германии и Польше – по 500 тысяч. Общая сумма расходов на 9 диппредставительств превысила 6 миллиардов евро.

При этом Бермудес де Кастро заверил, что процесс закрытия каталонских посольств, запущенный

с введением в действие статьи 155 Конституции Испании, не затрагивает туристические, торговые или культурные представительства Каталонии за рубежом.