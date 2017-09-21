Испанским сенаторам повысят зарплату

Комитет Сената принял план бюджета верхней палаты на 2018 год, подразумевающий рост заработной платы сенаторов на 1,5%. Как сообщают информационные агентства Испании, его общий размер составил 54 113 620 евро. Повышение уровня оплаты труда также коснется постоянного и временного персонала палаты.

В настоящее время размер оклада одинаков для всех сенаторов и составляет 2 842 евро в месяц до вычета налогов. Помимо этого, они получают различные бонусы. В общей сложности за год членам верхней палаты парламента начисляется 14 выплат: 12 ежемесячных и 2 полугодовых. Доход сенаторов и сотрудников учреждения повышается уже второй год подряд: финансовый план на 2017 год предусматривал его рост на 1%.

Что касается суммарного бюджета, то по сравнению с нынешним годом он вырастет на 1,73%. Как рассказал вице-председатель Сената Педро Санс, самое заметное повышение запланировано по статье «Расходы на персонал»: оно составит 2,7%. Санс подчеркнул, что при финансовом планировании Сенат придерживается взятого в 2010 году курса на более умеренное расходование средств, и напомнил, что в 2009 бюджет палаты составлял 60 956 620 евро. Таким образом, запланированная на следующий год сумма будет на 11,22% ниже показателей девятилетней давности.

В любом случае, Комитет Сената решил пока не возобновлять отчисления по Плану социального обеспечения, приостановленные в 2012 году из соображений экономии. Аналогичную меру принял и Конгресс депутатов.

В среду комитеты обеих палат встретились для обсуждения общего бюджета Кортесов, который включит в себя индивидуальные бюджеты Конгресса и Сената. Суммарный план, в свою очередь, станет частью проекта госбюджета на 2018 год, который правительство планирует рассмотреть в следующую пятницу.