Испанский суд оставил под стражей бывшего замглавы Каталонии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ, политик, помещенный в тюрьму в начале ноября, давал 4 января показания в Мадриде. Жункерас, который также является лидером партии "Левые республиканцы Каталонии", просил суд об освобождении, чтобы после парламентских выборов 21 декабря представлять интересы жителей региона в качестве депутата или главы правительства автономной области.

Ранее судья Пабло Льярена принял решение оставить под стражей Жункераса и еще одного бывшего члена правительства автономии из-за "риска преступного рецидива". Прокуратура обвиняет каталонских политиков в бунте, мятеже и растрате.

27 октября прошлого года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона. После этого было принято решение отстранить от должностей главу регион Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил каталонский парламент и назначил выборы в Каталонии.

По их итогам три партии, выступающие за независимость автономии, получили в парламенте автономной области 70 кресел из 135. Больше всех мандатов среди сепаратистских партий завоевала коалиция "Вместе за Каталонию" бежавшего в Бельгию Пучдемона. За ней с небольшим отрывом идет партия "Левые республиканцы Каталонии" Жункераса. Тем не менее до сих пор неясно, вернется ли экс-глава региона обратно в Испанию, поскольку суд выдал национальный ордер на его арест.

По их итогам три партии, выступающие за независимость автономии, получили в парламенте автономной области 70 кресел из 135. Больше всех мандатов среди сепаратистских партий завоевала коалиция "Вместе за Каталонию" бежавшего в Бельгию Пучдемона. За ней с небольшим отрывом идет партия "Левые республиканцы Каталонии" Жункераса. Тем не менее до сих пор неясно, вернется ли экс-глава региона обратно в Испанию, поскольку суд выдал национальный ордер на его арест.