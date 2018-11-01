Испанский посол встал на защиту Сапатеро и его работы в Венесуэле

Посол Испании в Венесуэле Хесус Силва заявил, что бывший председатель испанского правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро «заслуживает уважения и почтения» за свою работу на благо этой латиноамериканской страны.

В интервью венесуэльскому изданию Onda La Superestación дипломат подчеркнул, что Сапатеро вообще не обязан был заниматься проблемами Венесуэлы, но, тем не менее, сделал значимый вклад в дело освобождения политических заключённых.

Силва рассказал, что в начале своей работы в качестве посла в Каракасе, он был свидетелем первых переговоров между оппозицией и представителями правительства, которые велись в испанском посольстве. Он также отметил, что Сапатеро внёс свою лепту в процесс медиации между конфликтующими сторонами.

Говоря о текущей ситуации в Венесуэле, которая переживает глубокий кризис, посол отметил важность «налаживания мостов», повышения доверия и соблюдения законодательства.