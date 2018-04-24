Испанский посол вернулся в Венесуэлу

Посол Испании Хесус Сильва вернулся в воскресенье в Венесуэлу после восстановления диалога между официальным Мадридом и Каракасом. На протяжении трёх месяцев в дипломатических отношениях наблюдалась напряжённость, кульминацией которой стало взаимное выдворение послов.

Приземлившись в аэропорту Майкетии, Сильва заявил, что рад вернуться, и заверил, что испанское правительство в дальнейшем будет «следовать принципу невмешательства во внутренние дела» и придерживаться нейтралитета. Он также подчеркнул, что приоритетом в работе посольства являются испанские граждане.

О восстановлении дипломатов на прошлой неделе объявили министерства иностранных дел двух стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поприветствовал возвращение испанского посла, отметив необходимость взаимного уважения и диалога в двусторонних отношениях.