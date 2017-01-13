Испанский посол в Британии покинул пост из-за авиакатастрофы 2003 года

Испанский посол в Великобритании Федерико Трильо покинул свой пост из-за скандала вокруг событий 2003 года, когда самолет Як-42 авиакомпании Ukrainian-Mediterranean Airlines, летевший из Кабула в Сарагосу, потерпел крушение. Тогда погибли 62 военнослужащих Испании и 13 членов экипажа (украинцы и один белорус). Трильо в то время возглавлял Министерство обороны Испании, которое уже взяло на себя ответственность за авиакатастрофу.