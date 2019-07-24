Испанский парламент не утвердил Санчеса на пост премьера

Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе должно состояться второе голосование, в ходе которого будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев, сообщает ТАСС.

Во вторник за кандидатуру Санчеса проголосовали 124 депутата, 170 - против, 52 - воздержались, еще четверо парламентариев на заседании не присутствовали. Не поспособствовали утверждению генсека ИСРП и сторонники левой партии Podemos ("Мы можем"), которая является главным потенциальным союзником социалистов и выступает за формирование коалиционного правительства с ИСРП. В понедельник в ходе дебатов в парламенте лидер Podemos Пабло Иглесиас заверил, что его политическая сила не будет согласна на "декоративную роль" в возможном коалиционном правительстве.

Без поддержки Podemos у социалистов мало шансов добиться утверждения Санчеса главой кабмина. Если по итогам второго голосования Санчесу не удастся быть избранным на пост премьера, то у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. В течение этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы, которые могут состояться в ноябре.