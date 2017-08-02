Испанский консул в США уволен за неуместные шутки

Освобожден от должности испанский консул в Вашингтоне Энрике Сарду Вальс, потешавшийся в социальных сетях над акцентом главы правительства Андалусии Сусаны Диас.

Ранее консул опубликовал в Интернете пост, в котором шутил над нарядами Сусаны Диас, которые, по его мнению, очень похожи на платья испанской принцессы Летисии. Пост был написан с акцентом, который отличает речь жителей Андалусии. Последовало официальное письмо в МИД Испании от андалусского правительства. В результате министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис освободил от должности консула.

Сама Сусана Диас опубликовала в соцсетях ответный пост, написав "Я горжусь, что я из Андалусии, и горжусь своим акцентом".