Испанский Конгресс требует отставки министра юстиции

Решение было принято большинством, благодаря голосам депутатов, представляющих Народную партию и партию Ciudadanos, в то время как коалиция Unidos Podemos воздержалась. «За» проголосовало 166 парламентариев, «против» – 91 депутат.

В тексте документа говорится о «немедленной отставке министра юстиции». По мнению инициаторов такой меры, Дельгадо не может занимать свой пост после того, как были обнародованы дискредитирующие её записи разговора с бывшим комиссаром полиции Хосе Вильярехо.

Председатель правительства Педро Санчес имеет право отстранить Дельгадо, но решение Конгресса не является для него обязательным.