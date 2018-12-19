Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро

Во вторник депутаты провели голосование и большинство высказалось за покупку. Против были партии Podemos и En Comú. Сначала художник Эрнан Кортес - один из самых известных на сегодняшний день портретистов в Испании - запросил сумму, которую конгресс сразу счёл неподъёмной. Тогда художник снизил цену до 80 тысяч евро. Вместе с налогами - 88 тысяч.

Стоит отметить, что это будет уже третий портрет кисти Кортеса, который украсит конгресс. Художник является автором портретов многих политических деятелей и крупных бизнесменов Испании.