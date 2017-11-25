Испанские спецслужбы опровергли слухи о "русском следе" в недавних кибератаках

Национальный разведывательный центр Испании (CNI) не обнаружил русских следов в кибератаках, связанных с кризисом в Каталонии, о которых много говорилось в последнее время. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на заявления заместителя генерального директора Национального криптологического центра (CCN) Луиса Хименеса.

В соответствии с данными CCN, за кибератаками против Испании, совершенными в контексте каталонского кризиса, не стояли правительства ни России, ни любых других государств. Эксперты центра отмечают, что подозрительная активность началась после применения 155 статьи конституции, в результате чего Каталония лишилась автономии и перешла под прямое управление центрального правительства. Тогда было зафиксировано около 70 атак, успешность которых для их организаторов вызывает большие сомнения.

"По итогам соответствующего расследования было установлено, что атаки имели низкую степень эффективности. Их обсуждали на различных форумах, связанных с деятельностью хакеров из стран, как входящих в состав Евросоюза, так и не являющихся его членами", - объяснили представители CNI.

Самым заметным эпизодом акции, получившей условное название Operation Free Catalonia и приписываемой движению Anonymous, стала блокировка сайта Конституционного суда. По данным CCN, своей цели подобные подрывные мероприятия достигли только в 15% из 70 случаев. "Данные эпизоды ни в коем случае не имеют отношения к кибератакам, спонсируемым на государственном уровне", - считают эксперты. Они сходятся во мнении касательно того, что IP-адреса хакеров могут быть связаны с какой-либо страной, но не с ее правительством. Точные данные за последние месяцы не сообщаются, однако известно, что атаки велись изо всех стран мира, в том числе и входящих в состав ЕС.