Испанские министры посетили Каталонию 21 раз за 4 месяца

Премьер-министр Испании Педро Санчес и другие члены испанского правительства за четыре месяца с момента вступления в должность приезжали в Каталонию 21 раз, как сообщается в докладе 100 dies de diàleg («100 дней диалога»), подготовленном Представительством правительства в регионе.

Первый визит нанёс сам Санчес по случаю открытия Средиземноморских игр 22 июня. Ещё раз он приехал 17 августа, чтобы почтить память жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Чаще всего Каталонию посещал министр культуры Хосе Гирао – пять раз. Один раз он нанёс визит в Национальный музей современного искусства и в Архив Арагонской короны, дважды – в театр Лисеу, а также посетил «Неделю книг на каталонском языке» (Setmana del Llibre en Català) и книжную ярмарку Feria Liber.

Министр территориальной политики Меричель Батет приезжала в Каталонию четыре раза: на заседание двусторонней комиссии, церемонию памяти жертв теракта, в театр Лисеу и на праздники Мерсе в Барселоне.

По меньшей мере по одному визиту нанесли министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, министр промышленности Рейес Марото, министр юстиции Долорес Дельгадо, министр труда Магдалена Валерио, министр экологического перехода Тереза Рибера, министр сельского хозяйства Луис Планас, министр развития Хосе Луис Абалос и министр науки Педро Дуке.

На осень была намечена встреча Санчеса с председателем регионального правительства Кимом Торой, но позже Мадрид заморозил её проведение после политических дебатов в каталонском парламенте. В представительстве испанского правительства в Каталонии заявили, что встреча всё ещё может состояться, но порекомендовали Торре создать благоприятную обстановку для этого.

Также сообщается, что за четыре месяца состоялось шесть контактов между женералитатом и центральным правительством в рамках двусторонней комиссии, а также встречи комиссий по безопасности, экономике, жилью и спорту.