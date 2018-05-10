Испанские «левые» обрушились на Рахоя с критикой из-за Сифуэнтес

В свете скандала, повлёкшего за собой уход в отставку главы Мадридского сообщества Кристины Сифуэнтес, парламентарии, представляющие Испанскую социалистическую рабочую партию и партию Podemos, подняли вопрос о коррумпированности руководства столичного региона.

В ходе заседания по контролю за работой правительства в Конгрессе представители «левых» Маргарита Роблес и Пабло Иглесиас задали председателю правительства Испании Мариано Рахою вопросы, связанные с управлением в Мадридском сообществе.

Рахой прокомментировал ситуацию, отметив, что «произошли некоторые события, которые никому не нравятся», однако «учреждения функционируют». Он также добавил, что после отставки Сифуэнтес будет назначен новый глава региона, и эту должность займёт Анхель Гарридо.

Роблес в ходе заседания указала на «ухудшение имиджа органов власти» региона, а Иглесиас вспомнил о нескольких громких делах, связанных с коррупцией, в которые были втянуты председатели правительств Мадридского сообщества. По мнению обоих, назначение Гарридо на должность главы региона может привести к дальнейшему росту коррупции.

Рахой, в свою очередь, заметил, что Сифуэнтес покинула должность по причинам, не связанным с её работой, и напомнил о том, что именно столичный регион лидирует по росту экономики и занятости. Кроме того, испанский премьер-министр заверил, что работает над тем, чтобы подобные случаи не повторялись.