Испанская прокуратура будет разбираться с пожеланием смерти Санчесу в соцсетях

Правительство Испании намерено обратиться в прокуратуру, чтобы провести проверку по поводу публикации, появившейся на официальной странице Народной партии в Twitter, в которой содержалось пожелание смерти премьер-министру Педро Санчесу.

По информации 20 minutos, заместитель премьер-министра Кармен Кальво связалась с министром юстиции Долорес Дельгадо, чтобы обсудить вопрос передачи дела в прокуратуру, которой предстоит установить, имеется ли в публикации состав преступления, и в случае утвердительного ответа принять соответствующие меры.

Народная партия поделилась на своей странице видео, автором которого является юморист Игнасио де ла Пуэрта. На нём изображён мальчик, который зачитывает отцу письмо, адресованное трём волхвам. В тексте говорится: «Дорогие волхвы, моей любимой певицей была Эми Уайнхаус, и вы её забрали. Моим любимым актёром был Робин Уильямс, и вы его забрали. Моим любимым юмористом был Чикито де ла Кальсада, и вы его тоже забрали. Я пишу это письмо, просто чтобы сказать, что мой любимый премьер-министр... Педро Санчес».

Позже партия удалила твит и принесла свои извинения, подчеркнув, что не имела цели кого-либо обидеть и не желает никому зла.