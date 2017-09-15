Испанская почта не будет отправлять материалы, связанные с референдумом

Дирекция государственного предприятия почтовой связи Correos отдала своим работникам распоряжение приостановить обработку любых почтовых отправлений, связанных с организацией референдума о независимости Каталонии, после того, как Конституционный суд заблокировал его проведение.

Как сообщает портал 20 minutos, приказ получили все филиалы и почтовые отделения в Каталонии. В документе поясняется, что, если к сотруднику почтовой службы попадают подобные отправления, он не должен их обрабатывать до получения соответствующих указаний сверху. Руководство Correos также потребовало от работников сообщать о попытках распространения листовок или других агитационных материалов, связанных с незаконным референдумом.