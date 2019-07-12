Испанию заподозрили в слежке за членами британского парламента

Британский депутат Хайвел Уильямс заявил, что за членами парламента Соединенного Королевства следили агенты испанской разведки.
По данным Уильямса, испанских агентов интересовала деятельность британского парламента, связанная с политическими процессами в Каталонии.
Депутат утверждает, что доказательства слежки можно найти в документах, которые Мадрид использовал в суде для того, чтобы добиться закрытия «посольств», которые открывали в разных странах мира сторонники независимости Каталонии.Темы: Политика В мире