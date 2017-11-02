Испания выдала ордер на арест Пучдемона

Речь идет о самом Пучдемоне и тех членах его кабинета, которые не явились в суд для дачи показаний и находятся за границей. Верховный суд Испании, в свою очередь, отложил до 9 ноября рассмотрение дела бывших руководителей каталонского парламента, обвиняемых в тех же самых преступлениях, за которые им может грозить до 30 лет тюрьмы. Пока что суд оставил экс-депутатов на свободе, но под полицейским надзором.

Вызванные в суд шесть представителей бывшего руководства регионального парламента, в том числе экс-спикер Карме Форкадель, явились для дачи показаний, однако заседание оказалось коротким: после недолгих прений судья по просьбе адвокатов согласился отложить рассмотрение дела до следующего четверга.

При этом прокуратура добилась, чтобы до момента явки подозреваемых в суд за ними велся "полицейский надзор" для предотвращения возможного бегства. По сведениям газеты El Pais, к такому решению суд подтолкнула позиция Пучдемона и тех отставных региональных министров, которые предпочли укрыться за границей.

Одобренный судом механизм надзора предусматривает, что подозреваемые обязаны сообщить полиции адрес места жительства и номера телефонов, в том числе мобильных, чтобы правоохранительные органы могли в любой момент проконтролировать их местонахождение. При этом надзор не подразумевает физической слежки за подозреваемыми.

Бывшие депутаты оказались под судом из-за того, что 27 октября парламент Каталонии после почти месячных раздумий и колебаний утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Конституционный суд Испании приостановил действие этой резолюции, а Сенат (верхняя палата парламента) одобрил просьбу центрального правительства о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и которая позволяет ограничить самоуправление Каталонской автономии.

После ее одобрения председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, Рахой распустил региональный парламент и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.

Источник: ТАСС