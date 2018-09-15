Испания всё же будет поставлять бомбы в Саудовскую Аравию

Испанские власти изменили своё решение по поводу отмены поставки 400 управляемых бомб с с лазерным наведением в Саудовскую Аравию.
В интервью радиостанции Onda Cero министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что было принято окончательное решение о завершении сделки, которая была заключена в 2015 году.
На прошлой неделе испанское правительство заблокировало поставку вооружений, которые уже были готовы к отправке, и обязалось вернуть Эр-Рияду выплаченную за бомбы сумму в 9,2 млн евро. Это сообщение последовало за ударами по гражданскому населению в Йемене в августе.
Гуманитарные группы раскритиковали позицию испанского правительства, однако Боррель заверил, что поставляемые снаряды обладают «исключительной точностью» и не наносят сопутствующего ущерба.
Отмена этой сделки могла поставить под угрозу более крупный заказ на пять военных кораблей Corvette стоимостью 1,8 млрд евро. Они должны быть построены в Андалусии, и срыв сделки повлёк бы за собой потерю тысяч рабочих мест. Местные работники провели демонстрации, чтобы призвать на правительство продолжать военное сотрудничество с саудитами.
По данным Amnesty International, Испания – один из крупнейших поставщиков оружия в Саудовскую Аравию.Темы: Политика В мире