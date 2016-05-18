Испания возвращает посла в Венесуэлу

Испания возвращает в Венесуэлу своего посла в Каракасе Антонио Переса-Эрнандеса, который отсутствовал на посту более месяца. 8 апреля его отозвали для консультаций в знак протеста против оскорбительных высказываний, которые позволил себе президент Венесуэлы Николас Мадуро в адрес исполняющего обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо.
Он пояснил, что возвращение посла стало возможным после визита в Венесуэлу бывшего премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Главная цель – обеспечение безопасности почти 400 тысяч проживающих в Венесуэле испанцев, некоторые из которых имеют двойное гражданство.Темы: Политика Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо Хосе Луис Родригес Сапатеро