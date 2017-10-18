Испания вновь избрана членом Совета ООН по правам человека

Испания во второй раз была избрана членом Совета ООН по правам человека, сообщает газета ABC. Это решение поддержали 180 из 186 государств, входящих в состав Генеральной ассамблеи. Таким образом, в течение следующих трех лет, с 2018 по 2020-й, страна будет участвовать в работе организации, следящей за соблюдением основных принципов Всеобщей декларации прав человека 1948 года. В число основных задач Совета входят подготовка докладов о странах, где эти принципы нарушаются, а также проведение анализа на предмет соблюдения Международного пакта о гражданских и политических правах каждые четыре года.

Выбор Испании считался вопросом решенным, так как после отзыва кандидатуры Франции помимо нее на вход в состав группы стран Западной Европы и других государств претендовала только Австралия. В любом случае, госсекретарь по вопросам иностранных дел Ильдефонсо Кастро отметил, что повторное избрание страны свидетельствует о доверии к ней и признании, которым Испания пользуется на международном уровне. Кастро также подчеркнул, что она удостоилась высокой оценки за свою работу в Совете безопасности ООН с точки зрения неукоснительного соблюдения прав человека и их продвижения и защиты.

Кастро рассказал, что программа Испании включает в себя 19 пунктов и в числе прочих вопросов связана с гендерным равенством, борьбой с расизмом и ксенофобией и защитой лиц с ограниченными возможностями.

Решения Совета принимаются большинством голосов, однако с учетом высокой численности участников и неоднорости его состава доклады не могут быть чрезмерно критическими по отношению к какому-либо государству. В связи с этим Кастро подчеркнул необходимость "думать о будущем". "Всегда существуют препятствия, и ситуация с правами человека в различных государствах находится на разных уровнях. Вопрос заключается в том, что работать мы должны вместе", - заключил госсекретарь.