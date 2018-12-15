Испания увеличит расходы на вооружение

Испанское правительство утвердило план по увеличению оборонных расходов, в рамках которого планируется выделить 12 млрд евро на закупку и модернизацию вооружения в период до 2030 года.

Таким образом, на вооружение будет выделена самая крупная сумма с 1997 года, когда премьер-министр Хосе Мария Аснар принял обязательство перед ЕС приобрести 80 истребителей Eurofighter общей стоимостью 13 млрд евро.

13 декабря Совет министров одобрил выделение 7,3 млрд евро на закупку фрегатов и бронемашин, а также модернизацию истребителей. К тому же, в последние месяцы правительство согласилось направить 5 млрд евро на вертолёты, спутники и подводные лодки.

В Министерстве обороны Испании аргументируют решение правительства важностью улучшения системы обороны страны и положительной отдачей для испанской экономики в виде создания новых рабочих мест.

В период до 2032 года, таким образом, планируется приобрести 5 фрегатов F-110, которые заменят существующие 6 фрегатов Santa María. Парк боевых машин пополнится 348 машинами 8x8 вместо устаревших BMR, а парк вертолётов получит 23 NH-90. Модернизации подлежат истребители Eurofighter, подводная лодка S-80 и вертолёты Chinook.