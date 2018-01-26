Испания увеличит расходы на оборону на 73%

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сообщила о планах правительства по увеличению затрат на оборону на 73%, которое произойдет к 2024 году. Это означает, что суммарный объем данной статьи расходов вырастет до 18 миллиардов евро.

По словам Коспедаль, вышеупомянутая мера является частью плана правительства по повышению военных расходов примерно до 1,53% от объема ВВП страны. В настоящее время на них уходит 10,4 миллиарда евро в год.

Впрочем, представители оппозиции опасаются негативного влияния подобных изменений на социальные службы. Член Народной партии (PP) Ана Ботелья заявила, что затраты на оборону растут на фоне принятой после кризиса политики сокращения расходов, и это уже привело к заметному ослаблению социального сектора. "Повседневная жизнь испанских семей в настоящий момент заметно осложнена трудностями и нестабильностью", - подчеркнула Ботелья.