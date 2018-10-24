Испания - третья в мире по продажам оружия Саудовской Аравии

Испания заняла третье место в мире по поставкам вооружений в Саудовскую Аравию в период с 2012 по 2016 год.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), больше всего оружия саудитам продали США (52%) и Соединённое Королевство (27%). Доля Испании составляет 4,2%, что немного выше чем у Франции (4,1%).

С начала войны в Йемене, поставки оружия в страны Персидского залива являются предметов многочисленных споров. Новый виток полемики начался после гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в консульстве своей страны в Стамбуле. Великобритания, Франция и Германия призвали Эр-Рияд к ответу за смерть журналиста и потребовали наказать виновных. Германия, которая занимает седьмое место по продаже оружия в Саудовскую Аравию, заявила о приостановке поставок до прояснения обстоятельств смерти саудовца и порекомендовала другим европейским странам поступить так же.

Испанское правительство, в свою очередь, сделало заявление, в котором выразило «озабоченность предварительной информацией о смерти журналиста, представленной саудовской прокуратурой». Мадрид также принёс соболезнования семье погибшего. Правительство Испании присоединилось к призывам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, чтобы «ответственные за эти серьёзные действия предстали перед судом после тщательного и прозрачного расследования».

Вопрос продажи испанского оружия в Саудовскую Аравию не раз становился камнем преткновения для испанского правительства. Так, в августе после бомбардировки гражданских лиц в Йемене, правительство страны объявило о пересмотре условий поставки оружия в Саудовскую Аравию.