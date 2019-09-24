Испания требует взаимности от Лондона в отношении прав подданных

Правительство Испании настаивает на принципе взаимности в отношении прав своих подданных, проживающих в Великобритании, после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Об этом сообщила в понедельник газета El Pais, передает ТАСС.

По ее информации, испанские власти приняли меры на законодательном уровне, чтобы гарантировать права почти 366 тыс. британцев, которые официально проживают в Испании. Мадрид объяснил Лондону, что без эквивалентной схемы со стороны британских властей ситуация в Испании также изменится.

Таким образом, будущее 180 тыс. испанцев, проживающих в Великобритании, зависит от того, каким образом произойдет Brexit. Правительства двух государств заверили, что стремятся сохранить права своих подданных, однако методы достижения данной цели отличаются. Так, Великобритания запустила общую схему для граждан всех стран ЕС, в то время как власти Испании в марте одобрили указ на случай разрыва между Лондоном и Брюсселем без сделки.

Данные нормативы затрагивают такие аспекты, как получение водительских прав, разрешения на работу, признание университетских степеней и прочие. Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, который посетил на прошлой неделе Мадрид, поблагодарил Испанию за такие меры. В свою очередь и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель предупредил, что данные условия для британских подданных будут действовать только при соблюдении принципа взаимности со стороны Лондона.