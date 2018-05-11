Испания примет участие в военных учениях в Чёрном море

НАТО начинает крупнейшие в этом году военные учения «Морской щит» в Чёрном море, в которых примут участие, в том числе, испанские вооружённые силы.

К берегам Болгарии и Румынии, прибудет испанский фрегат F-82, вертолёт SH-60B и морская пехота. Целью учений является улучшение подготовки союзников НАТО в Чёрном море.

Капитан испанского фрегата Victoria Хосе Луис Бенавидес отметил, что «Чёрное море представляет собой регион, обладающий стратегическим значением для всех прибрежных стран, и в последние годы Россия предприняла попытки изменить его границы силовым путём».

Судно, которое находится на службе испанских ВМС уже 30 лет, присоединится к Постоянной группе военно-морских сил НАТО №2 до конца мая.

Капитан корабля также отметил, что его присоединение к учениям свидетельствует о приверженности Испании НАТО и её союзникам. По его словам, Испания покрывает потребности стран альянса в защите, а также поддерживает политику сдерживания и урегулирования конфликтов и сотрудничества с дружественными странами.

Группа №2 будет действовать в Средиземном море и периодически входить в Чёрное море на срок не более 21 дня, как того требует Конвенция Монро 1936 года.

Всего в учениях НАТО будет задействован 21 корабль из пяти стран, а также самолёты британских ВВС и американские подлодки.