Испания примет участие в учениях НАТО в Средиземном море

16 марта в Средиземном море начнутся учения военно-морских сил НАТО Dynamic Manta 2018, в которых примет участие Испания и другие европейские страны.

В военных учениях будет задействована подводная лодка Mistral (S-73), фрегаты Cristóbal Colón (F-105) и Victoria (F-82), а также самолёт морского патрулирования P-3M.

Учения направлены на повышение уровня подготовки при работе с воздушными судами, кораблями и подводными лодками, а также при проведении противолодочных и противокорабельных операций.

Учения будут проходить неподалёку от берегов итальянской Сицилии. Наряду с Испанией в них примут участие США, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Канада, Греция, Турция и Бельгия. В общей сложности к месту проведения манёвров прибудут шесть подводных лодок, девять военных кораблей, десять патрульных самолётов и десять вертолётов. К учениям будет привлечено около 5 тысяч военнослужащих.