Испания попросила Швейцарию выдать Пучдемона

Прокуратура Верховного суда Испании обратилась к правительству страны с просьбой прояснить, готовы ли швейцарские власти выдать бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия и намерен в воскресенье прибыть в Швейцарию из Бельгии.

Как сообщает РИА Новости, в воскресенье Пучдемон и бывший советник его правительства Меричель Серрет намерены посетить Международный фестиваль фильмов и Форум по правам человека в Женеве (FIFDH). Кроме того, на фестивале будет присутствовать известный каталонский политик из партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль, которая скрывается от испанского правосудия в Швейцарии.

Прокуратура обратилась к МВД с ходатайством "предпринять вместе с Интерполом необходимые действия перед компетентными органами Швейцарии с целью определить возможность задержания беглецов и требования их экстрадиции".

Прокуратура просит МИД проинформировать, обращались ли Пучдемон и Серрет, а также организаторы мероприятия к дипломатическим представителям Испании в Швейцарии. Наконец, прокуратура просит судью Верховного суда Пабло Льярена, который ведет дела о так называемом провозглашении независимости Каталонии, предпринять необходимые действия для аннулирования паспортов каталонских политиков, скрывающихся от испанского правосудия.