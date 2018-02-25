Испания опустилась на 42 место в международном рейтинге коррупции

По данным за 2017 год, Испания набрала 57 баллов из 100, что на 1 пункт меньше, чем годом ранее. При этом нынешний результат оказался самым плохим для Испании за всю историю составления «Индекса восприятия коррупции». Для сравнения: в 2012 году страна набрала 65 баллов.

По уровню коррупции Испания находится на одной строчке с Чехией и Кипром. В пределах Европы Испания, как и в прошлом году, занимает 21 место из 31.

Рейтинг Transparency International включает 180 стран и территорий. Чем больше страна набирает баллов, по оценкам экспертов, тем менее коррумпированной она считается. Наиболее прозрачными странами по итогам 2017 года оказались Новая Зеландия (89 баллов) и Дания (88 баллов). Самыми коррумпированными названы Сирия, Южный Судан и Сомали, получившие 14, 12 и 9 баллов соответственно.