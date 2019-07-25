Испания и Словения не принимают европейскую директиву об обмене данными авиапассажиров

Испания и Словения остаются единственными странами Евросоюза, которые до сих пор не приняли европейскую директиву об обмене данными авиапассажиров и создании европейской службы пограничной охраны. Главная цель создания такой директивы - противодействие терроризму.
Директива подразумевает запись в компьютерной системе бронирования, в которой, в частности, содержится информация о перелетах пассажиров, а также данные о номере кредитной карточки пассажира, оплатившего рейс, его имя, даты вылета и прилета, номер кресла, а также имена сопровождающих.
По словам еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга, власти Испании в общих чертах одобряют директиву, но пока не могут подписать из-за «особенной ситуации в парламенте».Темы: Политика В мире