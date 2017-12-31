Испания хочет возглавить миссию ООН в Ливане

Совет министров также сообщил, что, если это предложение будет принято, в 2018-2020 году испанский контингент в Ливане увеличится с 615 до 750 человек.

Испанское правительство уже выступало с аналогичным предложением в 2016 году, однако в тот момент выбор пал на ирландского генерала. Испания возглавляла миссию в Ливане лишь однажды: генерал Альберто Асарта руководил операцией в 2010-2012 годах.

Кроме того, в Совете министров заявили, что к миссии ЮНИФИЛ может присоединиться лёгкий крейсер ВМС Испании. В этом случае число испанских военнослужащих в Ливане может возрасти до 840 человек. В то же время в правительстве отмечают, что контингент испанских войск не превысит установленный парламентом уровень в 1100 человек.