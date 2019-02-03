Испания добилась от ЕС признания Гибралтара британской колонией

Европейский союз определил Гибралтар как «британскую колонию» в тексте одного из документов о визовом режиме после выхода Великобритании из сообщества.

В документе предлагается предоставить гражданам Соединённого Королевства возможность въезжать в Шенгенскую зону без виз при краткосрочных визитах сроком до 90 дней.

В документе отмечается, что между Испанией и Великобританией существует нерешённый спор по поводу суверенитета Гибралтара. В примечании также указывается, что странам следует прийти к соглашению по поводу принадлежности этой территории путём переговоров, в соответствии с резолюциями и решениями ООН.

Британское правительство заявило, что считает «абсолютно неприемлемым» квалифицировать Гибралтар как британскую колонию. Как подчеркнули в аппарате премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Гибралтар является неотъемлемой частью «семьи» Соединённого Королевства, и это не изменится с выходом из Евросоюза.

Вместе с Каймановыми, Фолклендскими островами и Ангильей Гибралтар включён в список британских заморских территорий. Они входят в перечень несамоуправляющихся территорий, ожидающих деколонизации, который был составлен в ООН.

Ранее тема принадлежности Гибралтара уже всплывала в европейских переговорах по брекситу. Испания угрожала заблокировать соглашение ввиду отсутствия достаточных правовых гарантий по поводу будущего обсуждения вопросов, связанных со статусом Гибралтара.