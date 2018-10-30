Испанцы утрачивают оптимизм по поводу правительства Санчеса

Жители Испании не слишком довольны политической обстановкой в стране. В последние месяцы, после прихода к власти Педро Санчеса и социалистического правительства, пессимизм испанцев лишь нарастает.

Издание 20 minutos провело очередное социологическое исследование, посвящённое настроениям испанцев. Отмечается, что самое заметное отличие по сравнению с предыдущим опросом – ухудшение оценки политической ситуации. Так, в прошлый раз показатель удовлетворённости составлял 19,58 баллов, а за время работы социалистического правительства он снизился до 16,42.

В целом, небольшие ухудшения наблюдались по большинству показателей, хотя оценка качества здравоохранения выросла на 1,71 пунктов, а образования – на 0,75 пунктов.

В докладе указывается на то, что на низком уровне находится удовлетворённость населения по таким параметрам как жильё, экономическая и экологическая ситуация. С другой стороны, спортивные достижения и здравоохранение в стране получили оценки выше среднего.

Индекс личного настроения (IAP) установился на уровне 64,9 из 100. Этот показатель демонстрирует стабильность: ни один из критериев, по которым он рассчитывается, значительно не изменился. Статистика говорит о том, что испанцы стали ощущать себя менее недооценёнными, а также у них появилось больше свободного времени для любимых дел. Оценки этих параметров выросли на 0,94 и 1,67 пунктов, соответственно. Больше всего упали показатели доверия и ощущения защищённости – на 1,91 и 1,75 пунктов.

Индекс социального настроения (IAS), в свою очередь, составил 40 из 100. Отмечается, что в целом, в испанском обществе вырос оптимизм и сократилось чувство подавленности.