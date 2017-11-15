Инфанта Пилар рассказала об обеспокоенности короля каталонским кризисом

Инфанта Пилар де Бурбон, сестра короля Хуана Карлоса, рассказала, что её племянник, король Филипп VI, очень переживает по поводу ситуации в Каталонии, связанной с попыткой провозглашения независимости.

Такое заявление инфанта Пилар сделала в ходе беседы с журналистами после презентации неправительственной организации Rastrillo de Nuevo Futuro, почётной председательницей которой является королевская особа.

Сестра Хуана Карлоса I отметила последние две речи Короля, в которых он говорил о Каталонии. Одна из них транслировалась в экстренном порядке по телевидению 3 октября, а вторую он произнёс на церемонии вручения премий принцессы Астурийской в Овьедо 20 октября.

По словам инфанты Пилар, каталонский вопрос является «сложным, тяжёлым и болезненным». Она выразила надежду на урегулирование кризиса, добавив при этом, что не владеет информацией в полной мере.