Хосе-Мария Аснар пророчит Каталонии анархию в случае победы сепаратистов

Бывший председатель испанского правительства Хосе-Мария Аснар заявил в среду, 8 ноября, что, если сторонники независимости Каталонии одержат победу на выборах 21 декабря, регион погрязнет в беззаконии, сепаратизме, беспорядках и превратится в империю анархии.

В интервью радиостанции Cadena SER политик предупредил, что, если после выборов повторится ситуация, аналогичная той, что предшествовала введению прямого управления в Каталонии, это отрицательно скажется, в первую очередь, на самих каталонцах.

Аснар также заявил, что считает верным и легитимным решение испанского правительства о применении статьи 155 Конституции Испании для предотвращения государственного переворота. По мнению бывшего лидера Народной партии, Каталония может существовать в правовом государстве исключительно в рамках конституции.

Кроме того, Аснар поприветствовал реакцию испанского общества, вмешательство правительства и корректные действия органов правосудия. Говоря о причинах каталонского кризиса, экс-премьер отметил недостаточную политическую активность со стороны партий конституционалистов в регионе, что, по его мнению, позволило другим заполнить этот вакуум.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Аснар выразил уверенность в том, что сепаратисты не добьются своего, упомянув при этом возможность проведения конституционной реформы.