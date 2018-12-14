Хакеры взломали сайт партии VOX

Хакеры из Anonymous взломали сайт крайне правой партии Испании VOX и опубликовали данные учетных записей 30 тысяч сторонников партии, о чем сообщили на своей странице группа взломщиков La Nueve в Twitter.

Судя по сообщениям в соцсети, о приближающемся взломе партия знала заранее. В нескольких сообщениях хакеры пишут, что, несмотря на то, что партия "вот уже несколько дней ведет работы по улучшению сайта и пытается очистить/зашифровать данные", так как их кто-то предупредил, "уже в любом случае поздно".

Источник: РИА Новости