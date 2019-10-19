Гвардиола попросил ЕС вмешаться в каталонский конфликт

Футбольный тренер Пеп Гвардиола в пятницу обратился к Европейскому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию в Каталонии.
«Международное сообщество должно помочь нам разрешить этот конфликт между Каталонией и Испанией. Кто-то, какой-нибудь внешний посредник, должен усадить нас за стол переговоров», - заявил Гвардиола.
Он также напомнил о каталонских политиках, которые уже больше года находятся за решеткой. «Если бы люди не были уверены в их невиновности, миллионы и миллионы из них не вышли бы на акции в их поддержку», - отметил тренер.Темы: Политика Хосеп Гвардиола