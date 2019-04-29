Гуайдо рассчитывает на поддержку нового испанского правительства

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прокомментировал итоги досрочных парламентских выборов в Испании и выразил надежду на поддержку нового правительства.
Гуайдо назвал прошедшее голосование «торжеством демократии». Лидер оппозиции заявил, что Венесуэлу и Испанию объединяет «историческое братство». Кроме того, он выразил уверенность в том, что «в числе приоритетов испанского правительства будет содействие выходу Венесуэлы из кризиса».
В воскресенье в Испании прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победили социалисты под руководством действующего премьер-министра Педро Санчеса.Темы: Политика В мире