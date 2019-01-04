Гражданская гвардия установила мобильный туалет у дома Пабло Иглесиаса

Профессиональное объединение Союз Гражданской гвардии выделило средства из собственного фонда на установку временного мобильного туалета для агентов, которые охраняют коттедж лидера партии Podemos Пабло Иглесиаса и его соратницы Ирене Монтеро. Гвардейцы также обратились в мэрию Галапагара (Мадрид) за разрешением, чтобы поставить сторожевую будку с отоплением и санузлом.
Отмечается, что агенты находятся на посту круглосуточно, и им требуются соответствующие условия для удовлетворения физиологических потребностей. Передвижной туалет простоит у коттеджа по меньшей мере месяц, после чего решение будут приниматься в зависимости от обстоятельств.
С другой стороны, агенты Гражданской гвардии сообщили, что персонал, работающий в доме Иглесиаса, предложил им при необходимости обращаться за любой помощью.
В профсоюзе подчеркнули, что приняли решение выделить средства из членских взносов из-за «отсутствия официальных мер». По словам руководства объединения, этот символический шаг призван привлечь внимание к незащищённости гвардейцев.Темы: Политика