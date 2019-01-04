Гражданская гвардия установила мобильный туалет у дома Пабло Иглесиаса

Профессиональное объединение Союз Гражданской гвардии выделило средства из собственного фонда на установку временного мобильного туалета для агентов, которые охраняют коттедж лидера партии Podemos Пабло Иглесиаса и его соратницы Ирене Монтеро. Гвардейцы также обратились в мэрию Галапагара (Мадрид) за разрешением, чтобы поставить сторожевую будку с отоплением и санузлом.