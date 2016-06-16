Главный министр Гибралтара обвинил Испанию в политическом шантаже

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо обвинил Испанию в «политическом шантаже». Политик раскритиковал министра иностранных дел Хосе Мануэля Гарсия Маргальо, который «пригрозил закрыть границу, если Великобритания проголосует за то, чтобы выйти из Европейского Союза». Возможное отделение Соединенного Королевство от ЕС получило название Brexit.

«Испания юридически и морально ошибается в своих претензиях на Гибралтар», - сказал он. «В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как Великобритании предложила правительству Испании представить свои претензии перед Международным судом. Спустя полвека последняя так и не дала по этому вопросу объективной оценки», - подчеркнул Пикардо.

«Мы хотим дружить и сотрудничать с испанским народом, но граждане Гибралтара отклонили присоединение на референдуме в 2002 году», - напоминает политик, - «Таким образом, мы отвергли объединение территорий 98 процентами голосов, но, очевидно, не сказали об этом громко и достаточно ясно». «Гибралтар не продается, гибралтарцы не будут идти на поводу у шантажа. Гибралтарцы никогда не сдаются», – сообщил Пикардо. Он также выразил уверенность в том, что его слова расстроят правительство Испании, в планы которого входило перекроить карту Европы.